Mardin'de aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesinde ikamet eden aynı aileden 6 kişi, sobadan sızan gaz nedeni ile zehirlendi. Yakınlarının ulaşamaması nedeni ile haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Y.A., A.A., E.A., S.A., M.S.A, N.A.'nın sobadan sızan gaz nedeni ile zehirlendikleri tespit edildi. Zehirlenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.