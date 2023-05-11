Mardin'de aynı noktada 2 farklı kaza: 7 yaralı

Mardin'de aynı noktada 4 saat arayla meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı.

Midyat-İdil karayolu Çimen Büryan Kavşağında saat 11.30 sıralarında otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı noktada saat 15.30 sıralarında 2 aracın çarpışması sonucunda ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada da 1 kişi yaralandı. Olay yerine tekrardan sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma meydana gelen iki kazayla ilgili inceleme başlattı.