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Mardin'de babasıyla tartışan genç havaya ateş açtı

Mardin’de babasıyla tartışan ve havaya rastgele ateş açan genç polis tarafından gözaltına alındı.

Mardin'de babasıyla tartışan ve havaya rastgele ateş açan genç polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle A.B., babası M.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., havaya doğru rasgele ateş açtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri A.B'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

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