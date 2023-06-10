Mardin'de başına demir pano düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde başına demir pano düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün ikindi saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bina inşaatında çalışan işçilerden 19 yaşındaki Ahmet Kurt'ın kafasına demir pano düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.