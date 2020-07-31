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Mardin'de bayram namazı kılındı, cemaat tokalaşmadan dağıldı

Mardin’de Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazı eda edildi.

Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazı eda edildi. Korona virüs nedeniyle namaz sonrası vatandaşlar tokalaşmadan camiden ayrıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirlerle bayram namazı eda edildi. Mardin'de Fuat Yağcı Camii'de saat 05.52'de Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz sonrası dua edilip vaaz ve tekbirler getirirken, cemaatin tokalaşmaması için cami görevlilerince hatırlatmalar yapıldı. Bayram namazı sonrası korona virüs nedeniyle tokalaşmayan cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak dağıldı.

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