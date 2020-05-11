Mardin'de berberlerin ilk mesaisi başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Martta kapatılan berberler ve kuaförler, bugün mesaiye başladı. Berberler ilk bir haftalık randevuları doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kızıltepe'de de berberler uzun bir aranın ardından makaslarını yeniden tuttu. Yeni dönemde belli kriterlere göre hizmet veren berberler tek kullanımlık havlu ve örtü kullanırken, randevu usulüyle çalışmaya başladı.

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında berber dükkanı işleten Kadir Yücedağ, "21 Marttan beri kapalıyız. Bugün itibariyle şimdi tekrar başladık. İlk müşterimiz Kadir arkadaşımızı şuan tıraş ediyorum. Tek kullanımlık örtü, maske ve tek kullanımlık havlulara önem vermek gerekir" dedi.

Randevu yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Yücedağ, "Randevu usulü çalışıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri şuan ful. Müşterilerin yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da 2 aylık aradan sonra ilk tıraşlarını olmanın sevincini yaşadı. Saç tıraşı olan Kadir Örnek, “Eldiven ve maskesiz alım olmuyor, maske takmak zorundayız. Tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık önlük olsun daha temiz bir şekilde çalışma yapılıyor" şeklinde konuştu.