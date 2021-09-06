Mardin'de Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, kadınlara sağlıklı ve doğru beslenmenin kazandırılması amacıyla başlatmış olduğu Beslenme Okulu Projesi'nin 10. etap dersleri başladı.

Sağlıklı yaşam, doğru beslenme, hastalık sürecinde dengeli ve kaliteli beslenme, çağımızın en büyük sağlık problemlerinden obezite ile mücadele, kişiye özel doğru beslenme, doğru miktarda porsiyon tüketimi ve egzersiz gibi konuların yer aldığı Beslenme Okulu Projesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca 10. etap eğitimleri başlatıldı.

Daire Başkanlığındaki eğitimlerde, beslenme uzmanı, spor eğitmeni, psikolog, gıda mühendisi yer alıyor. Proje, haftanın dört günü olmak üzere 3 ay boyunca teorik ve pratik uygulamalı eğitimler gösterilecek.

Beslenme Okulu Projesine katılım ücretsiz olup eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara Sağlıklı Beslenme sertifikası verilecek.