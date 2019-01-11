İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de bez torba dağıtımı başladı

MARDİN (İHA) – Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı.

MARDİN (İHA) – Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Teşkilatı ile yaptığı toplantıda milyonlarca bez torba ve file hazırladıklarını, promosyon olarak dağıtacaklarını söylemesinin ardından Mardin'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardinmasa ekipleri alışveriş merkezinde önceden hazırladıkları bez torba dağıtımını gerçekleştirdi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mardin'de bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı. "Mardinmasa" ekiplerince 1 Ocak tarihinden itibaren ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Mardinmasa çalışanları proje kapsamında, vatandaşların atık yağ, pet şişe, kağıt ve atık pilleri getirmesi durumunda kendilerine "Mardinmasa" ekiplerince bez torba hediye edileceğini belirterek vatandaşların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Başlatılan proje hakkında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, doğaya zarar veren plastik poşetlerin yerine bez torba dağıtıklarını belirtti. Türkiye'de yıllık yaklaşık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketildiğini vurgulayan Yaman, "Bu da kişi başına yaklaşık olarak 440 yapıyor. Plastik poşetler 400 ile 800 yıl arasından ancak doğaya karışabiliyor. Bu göstergelerde gösteriyor ki plastik poşetlerin doğaya, tahmin edemeyeceği kadar zararları var. Plastik poşetlerin doğaya vermiş olduğu zararları ortadan kaldırmak ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla bu projeyi başlattık. Hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması yerinde ve güzel bir uygulama" dedi.


Düzenledikleri proje kapsamında ilk hafta içinde 10 bin sonrasında toplam 200 bin bez torba dağıtmayı hedeflediklerini ifade eden Yaman, "Uygulama destek vermek amacıyla "Mardinmasa" birimimiz, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, vatandaşlarımıza ücretsiz bez torba dağıttı. Vatandaşların bez çantalara ilgisi yoğun oldu. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında, atık yağ, pet şişe, kağıt ve atık pilleri Mardinmasa birimimize getirdikleri takdirde kendilerine bez torba hediye edilecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.