Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mardin'de ticari taksi şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Artuklu ilçesi Mardin'e Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Hastane önünde bulunan ticari taksi durağındaki şoförler arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma bir anda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.