Mardin'de BİK, basın çalışanlarını siber güvenlik konusunda bilgilendirecek

Basın İlan Kurumu Mardin Şubesi, şehirde gerçekleştirdiği yeni ve güncel projelerle yereldeki basın camiasının gelişmesine, yenilenmesine ve ayakları üzerinde durmasına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğü, bilgi ve siber güvenliğinin en üst seviyelere çıktığı günümüzde basın mensuplarının bu alanda kendilerini geliştirmeleri için DİKA'nın da desteği ile Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitim Projesini hayata geçiriyor.

Pprojenin uygulanacağı Mardin ve Şırnak'ta yayın yapan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan 14 basın işletmesinden her birinden 1'er kişi olmak üzere toplam 14 kişiye, 4 gün boyunca toplamda 16 saat eğitim verilecek. Eğitimlerle, basın işletmeleri açısından bilgi güvenliğinin, farkındalığının oluşturulması, işletme çatısı altında çalışanların bilgilerinin korunması amacıyla bilgi güvenliği ve siber güvenlik anlamında eğitim almaları ve bu konuda farkındalığın sağlanması amaçlanıyor.