Mardin'de Bilali Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde binlerce yıldır hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edilen “Bilali Şenlikleri” coşkuyla kutlandı.

Artuklu ilçesine bağlı eski adı 'Bilali' olan Alımlı köyünde Uluslararası Tasarım Vakfı, Mardin Turizm İşletmeleri Derneği, Artuklu Belediyesi Mardin Ticaret Odası işbirliği ile geleneksel Bilali Şenliği'nin altıncısı renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte katılımcılar geleneksel oyunların yanı sıra uçurtmalar ile gökyüzünü şenlendirdi. Şenlikte bereket için dualar edildi, yöresel sanatçılar sahne aldı ve dengbejler uzun hava okudu. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen Mardinliler de şenliğe ilgi gösterdi. Geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı, halayların çekildiği, çeşitli atölyelerin yapıldığı, vatandaşların piknik yaptığı, esnafların tezgah açtığı, dondurmacı ve baloncuların renk kattığı şenlikte katılımcılar doyasıya eğlendi.

Bilali Şenlikleri'nin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını söyleyen Uluslararası Tasarım Vakfı Başkanı Nihat Erdoğan, "Bu coğrafyada her tarım hasadı öncesi köylüler toplanır, dua yapılır, yemekler yenilirdi. Ardından da Mezopotamya'da hasat başlardı. Bir hasat bayramı bu. Onun için bir araya geldik dualarımızı ettik. Tarıma geçmemiz eğer 8 bin yıl önceyse, 8 bin yıllık bir geleneğin kaybolmaması için çalışıyoruz. Bir köy yarım asırlık geleneğine tekrar kavuşuyor. Alımlı köyünde 1958 yılına kadar arpaların sararmasıyla birlikte hasat döneminin başladığını müjdeleyen bir halk şenliği kutlanmaktaydı. Köyün karşısındaki tepede yer alan ve halk arasında Sarı Arpalar Ziyareti olarak bilinen bu mekanda, her yıl mayıs ayının ilk hafta sonunda hasadın bereketlenmesi için hayvanlar kesilir, yemekler pişirilir ve dostlarla, akrabalarla paylaşılırdı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilali Şenliği ile bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında olan bir ritüelin köylülerle birlikle tekrar düzenlenerek yaşatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma altına alınan Bilali köyünün kültür turizm destinasyonlarından biri olmasını hedefliyoruz. Şenliğimiz bu senede oldukça renkli geçti. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Gelecek sene tekrardan buluşmak dileğiyle" dedi.

Şenlik renkli görüntülerle son buldu.