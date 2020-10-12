Mardin'de bin 200 okul dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak başlatılan 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ilçe ve kırsal mahallelerdeki bin 200 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı. Bu kapsamda öğrencilerin sıklıkla kullandığı sınıf, lavabo, kapı ve pencere kolları, koridor, oturma mekanları gibi alanlar dezenfekte edildi. Mardin Sağlık Müdürü ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi olarak salgının ilk çıktığı günden buyana dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirtti. Kademeli olarak başlatılan 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı için tüm okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını belirten Uzm. Dr. Yavuz, "Öğrencilerimizin sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri için Mardin merkez, ilçe ve kırsaldaki tüm anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseler açılacakmış gibi dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını başlatmıştık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu okullarımızda hem korona virüs hem de normal haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını bitirdik. Bundan sonra gelen talepler doğrultusunda yine okullarda dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.