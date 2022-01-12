Mardin'de bin 339 adet tarihi eser ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda bin 339 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şırnak'ta ikamet eden A.Ç. ve V.H'nin tarihi eser niteliği olan çok sayıda sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilçesine sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İstihbari çalışmalar neticesinde eserlerin sevkini gerçekleştiren araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 obje, 72 yüzük ve bin 250 adet sikke toplamda bin 339 malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ç. ve V.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.