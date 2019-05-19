Mardin'de binlerce kişi sokaklara döküldü

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için binlerce taraftar Mardin'de sokaklara döküldü.

Mardin 15 Temmuz demokrasi ve şehitler parkında bir araya gelen taraftarlar meşaleler ve havai fişekler ile Mardin'de Şampiyonluğu kutladı. Mardin İl emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kentin trafik akışını sağlamaya çalışırken, asayiş ekipleri kutlamalara gölge düşmemesi için yoğun mesai yapıyor.

Şampiyonluk kutlamaları için uçurtmalarla sevinci Mardin'de gökyüzüne taşıyan uçurtma sevdalıları da güzel görüntüler oluşturdu.