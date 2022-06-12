İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü. Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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