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Mardin'de bir araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde başka bir araçla çarpışan otomobil takla attı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başka bir araçla çarpışan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sularında Kızıltepe ilçesi Şenyurt Nusaybin kavşağında meydana geldi. Nusaybin istikametine seyreden 34 FAN 51 plakalı araç, kavşaktan dönen Kemal Ok yönetimindeki 47 KM 255 plakalı otomobille çarpıştı. 47 KM 255 plakalı otomobilin daha sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri araçlarda soğutma çalışması yaparak trafik ekipleri ile birlikte yolu trafiğe açtı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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