Mardin'de Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı oluşturuldu

Mardin-Nusaybin yolu 4'üncü kilometresinde oluşturulan Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı etkinliğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Mardin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan yüzlerce fidan, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Bir Dünya Kadın ismi ile hatıra ormanı düzenlediklerini belirtti. Kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele ettiklerini belirten Vali Yaman, şunları söyledi:

"O nedenle de Mardinli hemşerilerimle, kadınlarımızla beraber bu alanda bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz, farkındalık oluşturmak için. Gördüğünüz gibi hem güzel bir gün hem de Mardinli kadınlarımızda bu programa eşlik ettiler ve bizle beraber onlarla beraber bu alanı ağaçlandıracağız ve bundan sonrada devam edeceğiz inşallah. Bütün amacımız hem valilik olarak hem kurumlarımız olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak Mardin'de ve ilçelerinde kadına şiddetle mücadelede çok iyi sonuçlar almak istiyoruz ve için çalışıyoruz zaten. Bu nedenle mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah sadece kadın için de değil yani çocuk için, dezavantajlı gruplar için şiddetin olmadığı bir dünya istiyoruz. Mardin'de ki kadınlarla beraber güzel programlarda yapıyoruz. Onların her alanda ön planda olmalarını arzu ediyoruz. Belki farkındasınız Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak da kadın istihdamında önde gelen illerden bir tanesiyiz ve bunda da önem veriyoruz, hem birim başkanları açısından hem de çalışanlar açısından, inşallah hep böyle olacak. Mardin elbette bir kadın dostu şehir, bir çocuk dostu şehir, bir genç dostu şehir ve böylede olmasına gayret edeceğiz.''