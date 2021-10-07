İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de bir erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi kırsal Gurs Vadisi bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede gezerken cesedi bulan vatandaşlar olayı jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı belirlendi. Ekipler, öldürülen kişinin evli Z.Y. olduğunu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığını tespit etti.


En az 4 günlük olduğu tahmin edilen ve yanıklar olan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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