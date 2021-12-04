Mardin'de bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesinde bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yangının yatak odasından çıktığını fark eden ev sahibi kadın, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede yangına dönüştü. Olaya müdahale eden Nusaybin İtfaiyesi, evin içinde bulunan anne ve 3 çocuğunu yangından kurtardı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Maddi çapta hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.