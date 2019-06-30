Mardin'de bir günde 9 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Mardin'e bağlı belde ve mahallelerde bir günde 9 noktada çıkan ot, anız, ormanlık alan, saman, mercimek yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, bu yıl kışın bol yağışlı geçmesi ve ilkbaharda aşırı yağışların etkisiyle otlar boy atarak normal yıllara göre daha çok gelişti. Bundan dolayı, yağışların durması ile uzayan otlar kuruyunca, yangınlar arttı. Özellikle yol kenarlarında yangınların fazla olmasında, şoförlerin attığı izmaritlerin de etkisi var.

Mardin kalesi otluk bölgesinde yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, aynı zamanda, Mardin'e bağlı Mazıdağı'nda çıkan yangında 2 bin dönüm ağaçlık alan, 35 ton saman, 10 dönüm ekili mercimek küle döndü. Ortaköy'de çıkan yangına ise gençler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Midyat'a bağlı Şeyh Eles mevkiinde de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Kızıltepe bölgesinde de 5 ayrı noktada yangın çıktığı bilgisine ulaşıldı.