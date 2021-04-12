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Mardin'de bir kadın banyoda ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 50 yaşındaki bir kadın, banyoda ölü olarak bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 50 yaşındaki bir kadın, banyoda ölü olarak bulundu.


Olay, Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Mevlana Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine banyoda mahsur kalma ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine adrese 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Banyo kapısının camını kırarak açan ekipler, Emine Gökçen isimli kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gökçen'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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