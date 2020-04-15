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Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki bir kırsal mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mardin'in Savur ilçesindeki bir kırsal mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Savur Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kırsal Yeşilalan Mahallesinde karantina uygulaması başladı. Mahalle giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırsal Yeşilalan Mahallesinde korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıha Kurulunca saat 12.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

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