İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de bir özel hareket polisi yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kırsal alanda teröristlerle çıkan tartışmada bir özel hareket polisi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kırsal alanda teröristlerle çıkan tartışmada bir özel hareket polisi yaralandı.



Artuklu ilçesi Konaklı Karakolu'na bağlı Aytepe köyü kırsal alanda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada bir özel harekat polis memuru yaralandı. Olay yerinden askeri helikopter ile alınan yaralı polis, pist alanında hazır bekletilen ambulans ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan bölgede operasyon devam ediyor.

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