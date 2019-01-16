Mardin'de bir yılda 2 bin 545 yangına müdahale

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında yaptığı çalışmalar ve olaylara müdahalesiyle başarılı çalışmalara imza attı. Sürekli eğitimler ve gelişen teknolojilere ayak uydurmasıyla daha nitelikli ve başarılı olan Büyükşehir Belediyesi, yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen bir başarı sağladı. 2018 yılında 2 bin 545 adet yangına müdahale edildi. Bunun yanında 78 adet kurtarma ve 211 adet kazada etkin ve başarılı bir çalışma sergilendi. Ayrıca hayvan kurtarma çalışmalarından su nakillerine kadar birçok konuda da etkin bir şekilde çalışıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İtfaiyemizin nitelikli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile başarılı bir şekilde çalışmaktadır. İlimizde yangınla mücadelede en aktif rolü üstlenen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi´ni göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde yeniledik. Personelimizi günün teknolojik gelişmelerine vakıf olan bir duruma getirdik. Öte yandan ekipmanlarımızı da yenileyerek yangın ve kaza gibi olaylara müdahale edilmesini daha etkin kıldık. Öte yandan İtfaiye merkezimiz için yeni ve ihtiyaçlara cevap veren yeni binasına taşıdık. Kısa sürede itfaiyemizle başarılı işler yaptık” dedi.

“Personel eğitimleri devam edecek”

Personelin gelişmesi için eğitimlere de önem verdiklerini dile getiren Yaman, “Biz özelikle itfaiye personelimizin en iyi hale gelmesini istiyoruz. Yangınlara ve kazalara müdahalede başarı oranlarını en üst seviyeye çıkarmak için çaba veriyoruz. Bu nedenle eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bu konuda gerekli teknolojiyi ise takip ederek itfaiyemize sürekli güncel tutacağız. Öte yandan okullarımızda eğitimler vererek öğrencilerimizin de bilgilenmesini önemsedik. Resmi kurumlarımızda da sürekli tatbikatlar yaparak olası yangınlarda yapılması gerekenleri en güzel şekilde anlattık. Biz bu konuda hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.