Mardin'de bir yılda 674 kişi sigara içmeyi bıraktı

Mardin'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, tütün ve tütün kullanımı zararları konusunda bilgilendirilmeler yapılırken, Sigara Bırakma Polikliniğine 2018 yılında başvuran 2 bin 468 kişinin muayene edildiği ve bunlardan 674 kişinin sigarayı bıraktığı açıklandı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi işbirliği ile 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü etkinliği kapsamında tütün endüstrisi ve tütün ürünlerinin zararları konulu sunum yapıldı. Dr. Mehtap Varlıklar ve Ethem Uygur tarafından katılımcılara yapılan sunumlarda, halk sağlığı uzmanları ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde katılımcılara tütün ve tütün kullanımı zararları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak eğitici materyaller dağıtıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünya ülkelerinde tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 9 Şubat gününün Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlandığı belirtildi. Açıklama, "Tütün dumanında formaldehit, siyanür, amonyak, karbonmonoksit, naftalin, kadmiyum gibi 4 binden fazla kimyasal madde vardır. Bu maddelerin 70'ten fazlası kansere neden olmaktadır. Bu kimyasal maddeler tütün dumanında oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, halk sağlığını tehdit eden, mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken endemik bir sorundur. Sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranı, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara oranla daha yüksektir. İlimizde de sigarayı bırakmak isteyenlerin ücretsiz başvurabileceği Sigara Bıraktırma Tedavi ve Danışmanlığı Poliklinikleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, Mardin, Midyat, Kızıltepe ve Nusaybin Devlet Hastanesi ve Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde halkımıza hizmet vermekte olup sigara bıraktırma polikliniklerimizde hekimlerimizin vatandaşlarımıza yazdığı ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilmektedir” denildi.

Açıklamada, 2018 yılı içerisinde Sağlıklı Hayat Merkezi'nde faaliyet göstermekte olan sigara bırakma polikliniğinde 2 bin 468 kişinin muayene edildiği belirtildi. 2 bin 134 kişiye ilaç tedavisi verildiği ve bunlardan 674 kişiye sigaranın bıraktırıldığı belirtilen açıklamada, sigara kullanıcıları, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için için sigara bırakma polikliniklerine davet edildi.