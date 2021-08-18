Mardin'de birinci etap yol çalışmaları yüzde 80 tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışma takviminin başlamasıyla kent genelinde dört bir koldan yol çalışmalarına başlamıştı. Derik, Mazıdağı, Kızıltepe, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur, Nusaybin, Midyat ve Dargeçit ilçeleri ile kırsal mahallelerde mevsimsel şartların el vermesi ile çalışmalar hızla devam etti. Birinci etap yol çalışmasında yapılacak olan yaklaşık 480 kilometrelik yolun yüzde 80'i tamamlanarak yaklaşık 420 kilometre yol ulaşıma açıldı. Yapılan ek ihalede ise kent genelinde BSK ve sathi kaplama olmak üzere toplam 260 kilometrelik yol çalışması yapılacak.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, devam eden yol çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm ilçelerde yol çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Aslan, “Dargeçit, Derik ve Savur ilçelerinde programımızda olan yollar bitti. Mazıdağı'nda programımızda olup da giremediğimiz tek 7 kilometrelik Yücebağ Mahallesi kaldı. Ona bu hafta başlıyoruz. Şuanda Kızıltepe ilçesinde programımızda olan yollarda bir haftalık bir işimiz kaldı. Kızıltepe'de çalışmaları tamamlanan ekip Ömerli ilçesinde başlayacak. Yeşilli de şuan çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Midyat ilçesinde çalışmaların devam ettiğini Nusaybin ilçesinde ise yüzde 80 seviyelerinde olduklarını ifade eden Aslan, “Birinci işimizin yaklaşık yüzde 80'ini yani programımızdaki 420 kilometrelik yolu bitirdik. İkinci ihalede de 260 kilometre yapmayı düşünüyoruz. Bu 260 kilometrelik çalışmanın yarısı BSK dediğimiz asfalt kaplama yarısı da sathi kaplama olacak. İhalemizi yaptık. İlçe belediye başkalarından gelen talep üzerine programımızı yaptık. İlçelerde öncelikle yapılması gereken yolları belirledik. Verilecek kararın ardından ikinci kısma yakın zamanda başlayacağız. Sathi kaplama çalışmalarının ardından beton asfalt çalışmaları başlayacak. Mardin'de toplam yol ağımız yaklaşık 6 bin kilometre. Bunun 1500 kilometrelik yol Karayolları Genel Müdürlüğüne ait. Bize kalan 4500 kilometrelik yolun yaklaşık 1000 kilometresini bu sene yapmış oluyoruz. Önümüzdeki senede bu şekilde çalışmalarımızı yaparsak Mardin'de yol problemimiz kalmayacak” diye konuştu.