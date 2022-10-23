Mardin'de bisikletçiler, Dara Antik Kenti'nde pedal çevirdi

Mardin'de “Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası”nın ikinci etabında sporcular, Efes Antik Kenti'ne benzerliği nedeniyle Mezopotamya'nın Efes'i olarak da anılan Dara Antik Kenti'nde pedal çevirdi.

Valilik himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla kentin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen “Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası”nın ikinci etabında Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kentinde oluşturulan zorlu parkurda ter döktü.

11 farklı kategoriden oluşan yarışmada 25'i kadın 150 sporcu, Oğuz Mahallesindeki dar sokakların yanı sıra tarihin gölgesinde oluşturulan parkurdaki zorlu arazi koşullarında yaklaşık 3 bin 600 metrelik parkurda her bisikletçi tur sayılarına göre ortalama 25 kilometrelik yolda pedal çevirdi.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri organizasyonun çok kısa bir sürede uluslararası bir organizasyona dönüşeceğine inandığını söyledi.

“Bu tarz organizasyonları artırarak devam ettireceğiz”

Bu tür organizasyonların yapılmaya devam edeceğini belirten Süzen, “Mardin ve Dara Antik Kentindeki parkurlarımız çok güzel. Dünyaya örnek teşkil edecek güzel bir yerde yaşıyoruz. Bunun farkındayız. Sayın Valimizin önderliğinde elimizde ne geliyorsa yapıyoruz ve kararlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bu şehir için bizim kalbimiz çarpıyor gerçekten. Bu şehrin insanları için bu şehrin daha müreffeh bir seviyeye gelmesi için bizim kalbimiz çarpıyor. Bu tarz organizasyonlar çok etkili ve etkin bir şekilde şehrimizde yapılmaya devam edecek. Kısa sürede profesyonel bir organizasyona imza attığımızı düşünüyorum. Valilik himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonumuz ile kısa bir sürede ama çok profesyonel bir organizasyona imza attığımızı düşünüyorum. Şehre kattığı anlamın farkındayız. Bu tarz organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Master 35+ erkeklerde birinci olan Mehmet Can Balcı da, dağ bisiklet yarışını çok önceden beklediklerini aktararak, “Harika bir organizasyon oldu. Özveri ile hazırlanmış bir yarış. Antik Kent içerisinde unutulmaz bir anı oldu bizim için. Emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Mardin'den katılan Halil Demir, şampiyonanın Mardin'de düzenlenmesinin bisiklet sporu ve genç sporcular için önemli olduğunu ayrıca şehrin kültürel ile tarihi yerlerinin tanıtımı içinde ön ayak olduğunu söyledi.

“Uluslararası takvime adımızı yazdırdık”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa ise, dağ bisiklet yarışlarının dünyada sadece bazı şehirlerde yapıldığına dikkat çekerek Mardin'inde o şehirlerden biri olmasından dolayı şanlı olduklarını dile getirdi.

Amaçlarını Mardin'in daha iyi tanıtmak olduğunu ifade eden Samsa, “Mardin, bir sürü medeniyet ev sahipliği yapmış Dara Antik Kenti'nde yapılması çok anlamlıydı. Bizi çok mutlu etti. Bu yarışmamızın amacı Mardin'imizi daha iyi tanıtmak. Dara'mızı daha iyi tanıtmak için yapıldı. Uluslararası takvime adımızı yazdırdık. Bir dahaki seneye Uluslararası olarak yapılacak. Avrupa ve Dünya ülkelerinde buraya çok sayıda bisikletçi katılacak” şeklinde konuştu.

Yarışmada, Yıldızlar B Kızlarda Fatma Nisa Günaydın, Yıldızlar A Kızlarda Emine Irmak Sezer, Yıldızlar B Erkeklerde Necdet Günaydın, Yıldızlar A Erkeklerde Muhammed Ali Sünbül, master +35 erkeklerde Mehmet Can Balcı, master +40 erkeklerde Ercan Soylu, genç bayanlard Rana Başar, genç erkeklerde Arberk Güngör, u-23 erkeklerde Kenan Soylu Özkalbim, büyük bayanlarda Ayşe Çakır Şeker, büyük erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz birinci oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve protokoldeki katılımcılar, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.