Mardin'de bölücü terör örgütüne ağır darbe

Mardin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK'lı teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette tespit edilen 4 malzeme deposunda patlayıcı madde ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen A/T faaliyeti neticesinde kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette tespit edilen 4 malzeme deposunda yapılan aramada; yaklaşık 10 kilogram patlayıcı madde, 5 adet plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 adet roket başlığına tuzaklanmış EYP, 1 adet roket motoru, 18 adet elektrikli ve mekanik fünye, 5 adet EYP ateşleme anahtarı, 1 adet basma düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tablet, 1 adet lazermetre, 1 adet akım ölçer, 1 adet 12 tuşlu uzaktan kumanda ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.