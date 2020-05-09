Mardin'de boynuna kablo dolanan köpeği polis kurtardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde boynuna kablo dolanan köpeği polis ekipleri kurtardı.

Mazıdağı ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Parkı'nda bir sokak köpeğinin boynuna kablo dolandı. Boynuna kablo dolanan sokak köpeğini gören bir vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, köpeğin boynuna dolanan kabloyu keserek hayvanı kurtardı. Polis ekipleri, kurtardıkları hayvana mama verip yaralı bölgesini temizledi.