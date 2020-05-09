İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de boynuna kablo dolanan köpeği polis kurtardı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde boynuna kablo dolanan köpeği polis ekipleri kurtardı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde boynuna kablo dolanan köpeği polis ekipleri kurtardı.


Mazıdağı ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Parkı'nda bir sokak köpeğinin boynuna kablo dolandı. Boynuna kablo dolanan sokak köpeğini gören bir vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, köpeğin boynuna dolanan kabloyu keserek hayvanı kurtardı. Polis ekipleri, kurtardıkları hayvana mama verip yaralı bölgesini temizledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.