İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de çekirdek yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mardin’de tarihi İpek Yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Mardin'de tarihi İpek Yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Balaban Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 73 DK 783 plakalı çekirdek yükü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada bulunduğu yerde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Tırda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.