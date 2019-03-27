İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de cephanelik ele geçirilen operasyonda 1 tutuklama

Mardin’de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Mardin'de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Mardin'de önceki dün düzenlenen ve cephanelik ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanırken, diğer 2 zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


Öte yandan emniyet güçleri, gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini basınla paylaştı. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatların toprağa ve duvarların içine gizlendiği belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.