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Mardin'de Çevre Haftası'nda jandarmadan çöp toplama faaliyeti

Mardin’de Çevre Haftası münasebetiyle jandarma çöp toplama faaliyeti düzenledi.

Mardin'de Çevre Haftası münasebetiyle jandarma çöp toplama faaliyeti düzenledi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mardin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ‘Türkiye Çevre Haftası' çerçevesinde öğrenciler ve gönüllü vatandaşların katılımıyla çöp toplama faaliyeti düzenledi. Jandarma personeli öğrencilere ve gönüllü vatandaşlarda çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yaptı.

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