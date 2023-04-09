Mardin'de çiftçilere 175 milyon TL destek sağlandı

Mardin Midyat ilçesinde ‘Süt Sağım Makinesi ile Temiz ve Hijyenik Süt Üretimi Projesi” çerçevesinde yüzde 75 hibe destekli 174 üreticiye süt sağım makinesi dağıtım töreni Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk günden bu yana çiftçilere 175 milyon TL destekte bulunduklarını belirterek her zaman üreticilere desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye olarak çiftçilere dağıtılmak üzere 1000 adet süt sağım makinesini satın aldıklarını belirten Vali Demirtaş, makinelerin özellikle üreticilik yapan kadınların işlerini çok kolaylaştıracağını dile getirerek “Bunlarının tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sağlamış olduğu imkanlarla bunları yapıyoruz. Allah razı olsun ondan. Bir taraftan yollarınızı bir taraftan bu şeyleri yapıyoruz.” dedi.

Törende üreticilere 12 bin arı kovanı desteğinde bulunacaklarını da müjdeleyen Vali Demirtaş, belediyenin her kurşunu vatandaşlara harcadıklarını altını çizerek hiç israf yapmadıklarını dile ifade etti.

Vali Demirtaş, konuşmasının ardından makineleri dağıtarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üreticilerde, sağladıkları desteklerden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.