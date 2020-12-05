İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de çiftçinin kaçak elektrik kullanımı pes dedirtti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), enerji hatlarında kaçak hat çekerek arazisini sulayan kişinin yöntemini deşifre etti.


MARSU, enerji hatlarındaki kaçak kullanımı tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesinde ikamet eden F.B.'nin sondaj kuyusunun trafosundan izinsiz olarak elektrik kullandığını tespit etti. F.B.'nin kaçak olarak kullandığı elektrik enerjisini arazi sulamada kullandığı belirlendi. Kurumu binlerce lira zarara uğratan F.B.'ye, geriye dönük izinsiz kullandığı enerjisi hesaplanarak kullandığı enerji bedeli tahakkuk ettirilip, faturasının gönderileceği belirtildi.


MARSU'ya bağlı ekipler, kuruma bağlı elektrik enerjisini izinsiz olarak kullananlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.