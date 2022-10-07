Mardin'de çocuk parkındaki oyun grubunu yaktılar

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 kişi, çocuk parkında bulunan oyun grubunu yakarak zarar verdi. Yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artuklu'da bulunan Diriliş Parkı'ndaki bir oyun grubu, bu sabah saatlerinde 2 kişi tarafından yakıldı. Yangında bir oyun grubu tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangını çıkardığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

13 Mart Mahallesi'nde daha önce yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki oyun grupları, düzenli bakımları yapılarak çocuklara hizmet veriliyordu. Ancak sabah erken saatlerde 2 kişi tarafından yangın çıkarılarak parka zarar verilmek istendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yangına erken müdahale edilmesi ile yangının diğer oyun gruplarına sıçraması önlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zeminiyle birlikte yanan bir oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, oyun grubunun en kısa zamanda tekrardan hizmete açılması için ekipler tarafından çalışmalara başlanıldığı belirtildi.