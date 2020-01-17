Mardin'de çocuklar için buz pisti kuruldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Çocuklar gülerse şehir güler' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesi'ne buz pisti kuruldu. Artistik buz pateni milli takım sporcuları, buzun üstünde yaptıkları gösterilerle ilginç görüntüler oluşturdu.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3 kez çocukların kış aylarında yarıyıl tatilini geçirmeleri için buz pisti kuruldu. Okay Yaşar Anadolu Lisesi spor salonunda kurulan bir ay boyunca çocukları ağırlayacak buz pistinde artistik buz pateni milli takım sporcuları, buzun üstünde yaptıkları gösterilerle ilginç görüntüler oluşturdu. Buz hokeyi milli takımı gösteri maçtı yaptı.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte buz pistini 3'üncü kez çocuklarla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Vali Yaman, yazın yüzme havuzları kışında buz pistiyle çocukların yüzlerini güldürmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Buz pisti tatil süresi boyunca çocuklara ücretsiz olacak.