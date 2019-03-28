Mardin'de çocuklar için spor ve eğlence merkezi açıldı

Mardin'de 7-10 yaş arası çocukların spor yapabileceği ve velilerin ise gelişim kitapları ile çocukları bekleme imkanı bulabileceği merkez hizmete girdi. 13 Mart Mahallesi'nde iki katlı bir binada kurulan ve özel dizayn edilen merkezde çocuklar gönüllerince eğlenebilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, çocuk gülerse şehir güler anlayışı ile hayata geçirilen merkezde eğlence ve spor, denge, bale, dans, spor branşları, kardiobasküler, zeka oyunları, kütüphane, dinlenme alanları ve botanik bahçenin bulunduğunu söyledi. Yaman, "Mardin´de 250 bin çocuk var. Küçümsenmeyecek bir rakam. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geleceğe sağlam temeller üzerinde hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, sağlıklı, ne yaptığını bilen, özgüven sahibi, sosyal hayata adaptasyonda zorluk çekmeyen, centilmen, sportmen ve donanımlı olmaları için gayret gösteriyoruz" dedi.

Çocuk dostu spor aletleri

Spor ve eğlence merkezinde, çocukların gelişimine dair her şeyin düşünüldüğünü kaydeden birim müdürü Rıfat Can Yoncacı, çocukların oyun oynarken veya spor yaparken, düşmemeleri veya kaza yapmamaları için çocuk dostu oyun ve spor aletlerine ağrılık verildiğini söyledi. Yoncacı, çocuklarını, spor ve eğlence alanına getiren veliler için bina girişinde oturma yeri düzenlendiğini ve merkezin oyun alanlarının kamera görüntülerinin bulunduğu salonda, velilerin çocuklarının hangi alanda ne tür oyun oynadığını gözlemleyebileceğini sözlerine ekledi.