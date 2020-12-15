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Mardin'de çuval içerisine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada çuval ve çanta içine gizlenmiş vaziyette 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada çuval ve çanta içine gizlenmiş vaziyette 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mardin Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil - Midyat karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan H.A. isimli şahsa ait ticari takside tütün arama köpeği Gönye'nin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada çuval ve çanta içine gizlenmiş vaziyette 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan taksi sürücüsü H.A. ve yolcu B.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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