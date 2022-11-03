Mardin'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. TEM ekiplerince yürütülen çalışmada geçmiş dönemlerde Suriye/Irak çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler edinilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kızıltepe, Artuklu ve Midyat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.