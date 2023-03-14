Mardin'de, Kahramanmaraş merkezli gece 04.17'de gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Artuklu ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sitenin kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yerin beşik gibi sallandığı anlar yer aldı.