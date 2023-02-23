Mardin'de depremzede çiftçilere canlı hayvan desteği

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından el birliği ile yaralar sarılıyor. Ülke genelinde depremin yaşandığı şehirlere yardımlar devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü ortaklığında depremin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'te zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla bir çalışma başlatıldı. Proje kapsamında 200 koyundan oluşan birinci parti depremin yaşandığı ve büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çiftçilere teslim edildi. Yaşanan büyük yıkımın yaralarını sarmak, canlı hayvan üreticilere destek olmak ve hayvancılığın devamlılığını sağlamak amacıyla toplamda 1000 koyun üreticilere hibe edilecek.