Mardin'de depremzede çocuklar spor turnuvalarıyla moral buluyor

Depremden etkilenen illerden Mardin'e gelen ailelerin çocukları kendileri için düzenlenen spor turnuvalarıyla moral buluyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mardin AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen spor oyunları turnuvalarında çocuklar hem eğleniyor hem de yaşadıkları olumsuz duyguların izlerini siliyor. Gönüllü üniversite öğrencilerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvalara 6-18 yaş arası bütün çocuklar katılıyor. Futbol, voleybol ve masa tenisi alanlarında düzenlenen ve iki hafta süreyle devam eden spor turnuvaları sonunda üniversite kampüsünde bulunan Kasımiye Öğrenci Yurdunda ödül töreni yapıldı.

Ödül törenine Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, misafir aileler ve çocuklar katıldı. Düzenlenen oyunlarda şampiyon olan takım ve oyuncu çocuklar şampiyonluk ödüllerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in elinden aldı. Ödül töreninin sonunda Rektör Özcoşar tarafından bütün çocuklara hediye verildi. Program çiğ köfte ikramıyla sona erdi.