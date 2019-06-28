Mardin'de dev yılan paniğe neden oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan gördü. Paniğe kapılan çiftçiler yılanı kürekle öldürdü.

Mazıdağı ilçesine bağlı Evciler köyünde çiftçiler boyu 3 metreyi bulan bir yılan gördü. Çiftçiler arasında paniğe neden olan yılan, kürekle vurularak öldürüldü. Yılanı ilk gören Baran Ateş isimli çiftçi, hayvanı gördüğünde neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Ateş, “Çok korktum. Diğer çiftçi arkadaşlarıma zarar verecek diye öldürdüm. Yoksa hayvanları çok severim, onlara değer veririm ama tehlike arz ettiği için öldürmek zorunda kaldım” dedi.