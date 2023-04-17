Mardin'de devlet eliyle gençlerin istihdamı için yapıldı, fabrikaların ilki üretime başladı

Mardin'de gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde kurulumu süren 11 tekstil fabrikasının ilki, Derik ilçesinde 130 gencin istihdamıyla üretime başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Mardin'de kurulumu süren 11 tekstil fabrikasının ilki Derik ilçesinde tamamlanarak üretime başladı.

Merkez Artuklu ilçesinde kurulumu biten 4 fabrikanın 2 hafta içinde üretime başlaması planlanıyor.

Dargeçit, Mazıdağı, Midyat, Savur, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde 5 fabrikanın inşası sürerken, Artuklu'da 10 bin metrekare alana kurulacak fabrikanın yapımına gelecek günlerde başlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneğince düzenlenen eğitimlere katılan gençler bu fabrikalarda istihdam edilecek.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçede ilk etapta 130 gencin istihdam edilerek üretime başladığı fabrikada incelemelerde bulunarak işletme sahiplerinden üretim ile ilgili bilgiler alarak yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projenin tamamlandığında 3 bin gencin istihdam edilmiş olacağını belirterek bu fabrikalarla Mardin'in tekstil açısından bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini vurguladı.

Artuklu ilçesinde kurulumu devam eden 4 tekstil fabrikasının da kısa süre içerisinde üretime başlayacağını söyleyen Vali Demirtaş, “11 tane fabrika kurulma aşamasına başlandı. Bunların 5 tanesi bitti. Bir tanesi faal olarak işe başladı. Burada şuan 130 personel çalışmaya başladı. Bu fabrikaların tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Sanayi Bakanlığımızın işbirliğiyle özellikle genç istihdamı özendirmek amacıyla açılan fabrikalardır. İnşallah kısmet olursa en fazla 10-15 gün sonra Artuklu'da 4 tane fabrikamız bitecek. Bu fabrikaların 10 tanesi 3 bin, 1 tanesi 10 bin metrekare büyüklüğünde. Toplam 3 bin civarında buralarda istihdam etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara destekleri için teşekkür eden Vali Demirtaş, “Bu istihdamın tamamı genç olacak. Bu kapsamda olumlu etkilenecek başka sektörler de olacak. Piyasada çok ciddi bir canlılık sağlayacak. Hem istihdama hem ihracata hem de ekonomiye ciddi katkısı olacak. Belki bir yıl içinde Mardin'imiz tekstil açısından bir cazibe merkezi olacak. Bu 11 tane fabrika çalışmaya başlarsa 3 bin insanımızı istihdam etmiş olacağız. İnşallah Allah nasip ederse bu fabrikalar yakın bir zamanda faaliyette geçecek. Eş finansmanını biz büyükşehir Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz. Mardin'in nüfusunda ciddi bir artış var. Bu fabrikaların tamamı faaliyete girdikten sonra birincisi şehir dışına göçü durduracağız, ikinci olarak da vatandaşların şehir dışından gelip bu fabrikalarda çalışacaklarını düşünüyoruz. Genellikle İstanbul'dan gelip bizden bu fabrikaları kiralıyorlar. Bizde zaten onlar buraya geldikleri zaman kendileriyle birlikte Mardinli hemşehrilerimizi de getirdiklerini görüyoruz. Yani yetişmiş personelde buraya gelip burada yetiştirilecek personelleri yetiştirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yıllarca İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü belirten çalışanlarda Faysal Başakçı “Son 1 yıldır buradayım. İş imkanım olmadığı için yevmiyelere gidiyordum. Burada bir iş imkanı, istihdam sağlanması bizim açımızdan iyi oldu. İş imkanı olduğu için İstanbul'dan geri döndüm.” şeklinde konuştu.

Sunulan destek ve teşviklerle işlerini memleketine taşıdığını dile getiren işletme ortaklarından Şahin Delek,“Mardin Derikliyim. 20 seneye yakın İstanbul'da tekstil işiyle uğraşıyordum. İş yerimizi buraya taşıdık. Yaklaşık 300 kapasiteli bir işyeri olacak. En kısa zamanda burayı cazibe haline getirmeyi düşünüyoruz. Derik halkına hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerinde bulundu.