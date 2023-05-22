Mardin'de dezavantajlı öğrenciler çocuk festivaliyle doyasıya eğlendi

Geleneksel Çocuk Festivali Mardin'in Midyat ilçesinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Doğudan batıya gönül köprüsü kuran Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfına üye iş insanları Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kuyucak Çağdaş Yaşam Ferhat Şenatalar, Anıtlı, Alagöz, Yuvalı, Başyurt ve Şehit Kadri Ağırman İlkokulu öğrencilerini bir araya getirerek doyasıya eğlendirdi.

Kuyucak Çağdaş Yaşam Ferhat Şenatalar ilkokul bahçesinde düzenlenen 2.Geleneksel Çocuk Festivaline Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Başkanı Emel Uslu Atik, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, Ankara'dan Diyarbakır'a gelen vakıf üyeleri, iş kadınları ile çok sayıda davetli katıldı.

2. Geleneksel Çocuk Festivali'nin açılışını gerçekleştiren Emel Uslu Atik, 23 yıldır çocuklar ve kadınlar için gönüllü bir şekilde çalıştıklarını belirterek, ilkini geçen Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocuklarla doya doya eğlendiklerini anımsatan Uslu Atik, "İkincisini İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın isteğiyle buradayız. Çocuklarımız ile eğleniyoruz, festivalimiz için buradayız. Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı 1,5 yıldır faaliyette olan bir vakıf, ama biz 23 yıldır sahalardayız. Çocuklar, kadınlar ve gençler için bir çok proje yaptık. Birçok sivil toplum kurumunun kuruculuğunu, yönetim kurulunda bulunduk. Ama en önemlisi biz bu ülkeyi eğitmek ve kalkındırmak bizim elimizde, dil din ırk ayırt etmeden huzura nasıl ulaşırız hedefimiz bu. Ülkemizin 81 ilinin her karışı bizim için çok önemli. Her kadın ve çocuk bizim için çok önemlidir. Bu konuda bizlere destek veren Midyat İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'a teşekkür ediyorum" dedi.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise 2.Geleneksel Çocuk Festivalinin ilçede düzenlenmesi kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Etkinlik için teşekkür eden Altay, "Çocuklar daha önce böyle bir ortamda bulunmamıştı. Vakfımız bizi aradığında çok mutlu olduk. İlçemizin en dezavantajlı 5 okulundan 250 öğrenci buraya getirdik. Heyecana ortak ettik" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çocuklar için kurulan lunapark ve oyun alanlarında bir birinden farklı etkinlikler düzenlenerek tüm öğrencilere hediyeler ve ikramlar dağıtıldı.