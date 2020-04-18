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Mardin'de dezenfekte çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşın sağlığını korumak için korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda ilaçlama işlemlerini sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. Ekipler, Kızıltepe Yeni Mahallede bulunan Cumhuriyet Meydanında ilaçlama gerçekleştirdi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı ATM'leri de ilaçlayan ekipler, dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini belirtti.


Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Kızıltepe'de cadde ve sokakların sessizliğe büründüğü görüldü.

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