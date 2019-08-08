Mardin'de Dicle Elektrik çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi

En tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet göstermesi nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem veren Dicle Elektrik, çalışanlarının tamamına İSG eğitimlerinin yanı sıra, ilk yardım eğitimleri de veriyor. Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapan Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, değişik görevlerdeki 40 çalışanına 2 gün sürecek sertifikalı ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

Gönüllü ilk yardım görevlileri

Sertifikalı ilk yardım eğitimi ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, bu eğitim sonrasında kursa katılan her çalışanın gönüllü birer ilk yardım görevlisi olacağını söyledi. İlçelerdeki çalışanların da eğitime dahil edildiğini kaydeden Bulut, ilk yardım müdahalesi gerektirecek kazaların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "İlçe teşkilatlarımızda görev yapan çalışanlarımızın da dahil edildiği bu eğitim sırasında konularında uzman olan 112 acil servis görevlileri, çalışanlarımıza ilk yardım konusunda teorik ve pratik bilgiler vermektedirler. Bu eğitimi alan çalışanlarımız, bundan böyle sadece iş yerinde değil, rutin hayatlarında da karşılaştıkları kazazedelere ilk yardım müdahalesi yapabilecek duruma gelecekler" dedi.