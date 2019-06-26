Mardin'de dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri başladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonu ile gerçekleştirilen dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat eğitiminin üçüncüsü Mardin'de başladı.

GAİB tarafından geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen dijital dönüşüm, e-ihracat ve e-ticaret eğitim seminerlerin üçüncüsü Mardin'de gerçekleşti. Konunun uzmanları tarafından verilecek iki günlük eğitim seminerinde katılımcılara “Dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat” eğitimleri verilecek.

Seminere eğitimci olarak TOBB e-ticaret temsilcisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, 4ARC CMO'su Yetkin Şekeroğlu, 4ARC CEO'su Murat Çelik, Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO'su Engin Özgen katılırken eğitim seminerinin açılışında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı da açılışta yer aldı.

"İnsanlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Dijitalleşmenin çağın en önemli unsuru olduğunu kaydeden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, gelişen dünya ekonomisinde çağa uydurabilmek için mutlaka bu yöntemi kabul etmeleri ve uygulamaları gerektiğini söyledi. Kileci, “Biz de Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak bölgemizde dijitalleşme konusunda tüm üyelerimizi, halkımızı bu işe gönül veren herkesi aydınlatmak için böyle bir eğitim seferberliği başlattık. Bunun ilkini Gaziantep'te arkasından Diyarbakır'da şimdi de Mardin'de yarın da Şanlıurfa'da daha sonra Cizre, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te bu eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Projenin bölgeye geri dönüşüne değinen Kileci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğitimlerin en önemli tarafı katılımın doğru olmasını sağlamaktı. Öncellikle biz bunun mücadelesini veriyoruz. İnsanların farkındalığını oluşturmak için böyle birtakım etkinlikler yaparak dikkat çekmek istiyoruz. Arkasından bu tür eğitimler devam edecek. Bir sonraki aşamada özellikle kendi birliğimizde e-ticaret uzmanları yetiştireceğiz. Şuan bu Türkiye'de boş olan, açık olan bir kesim. Firmaların kendi bünyelerinde bu uzmanları çalıştırabilmeleri için bizde böyle bir eğitim veriyoruz. Kendi bünyemizde sertifikalı programlar hazırlayacağız. Ve sonra halkımıza sunacağız.”

E-ihracatın, ihracata katkısının yadsınamayacağını belirten Kileci, “Şuan bütün dünyanın üzerinde hem fikir olduğu bir konudan bahsediyoruz. Eskiden bir yerlerde dükkanlar, mağazalar açardık. Şimdi bunların hiçbirine gerek kalmadı. Elimizde taşıdığımız cep telefonu içerisinde dünyanın bütün markalarını, mağazalarını bulabiliyoruz. Dolayısıyla e ihracat klasik ihracatın dışında kesinlikle olmazsa olmazı ve dünyanın gittiği nokta bu burası. Bizde bu konuda bütün üyelerimizi aydınlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açıklamasının devamında e-ticaretin güvenliğine değinen Kileci, cep telefonlarına gelen her satış istekli reklamlarına e-ticaret kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini vurgularken e-ticaret üzerinden alışveriş yapacak kişilerin ödeme şartları, teslimat ve ziyaret ettiği sitenin güvenliğine öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından konunun uzmanları tarafından katılımcılara dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat konulu eğitimler verildi.