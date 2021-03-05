Mardin'de dinamik denetim süreci toplantısı

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirlerine yönelik gönderdiği dinamik denetim süreci konulu genelge kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, düşük riskli iller arasında bulunan Mardin'de, kontrollü normalleşme döneminde yapılacak denetimler ve alınacak ek tedbirler Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlıkların koordinesinde korona virüs ile mücadelede başarılı çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, tedbirlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Demirtaş, "Virüsün azaldı ama bu azalmanın tekrar bir ivme kazanmaması için herkesin çok duyarlı olması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yaptığımız denetimlerimize ek olarak sivil toplum örgütlerimizde katılacak. Denetimleri yakinen takip edeceğiz. Düşük riskli kategoride kalmak için tedbirlerimizi artırarak yoğunlaştıracağız. Tedbirleri tavizsiz olarak gerçekleştireceğiz çünkü bu noktaya kolay kolay gelmedik" dedi.

Toplantı, Mardin'de salgın süresince yürütülen çalışmaların sunumu ve denetim sürecine ilişkin gerekli planlama ile koordinasyonun sağlanması hususunda karşılıklı görüş alışverişin ardından son buldu.

Toplantıya Mardin Valisi Demirtaş'ın yanı sıra, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.