Mardin'de Doğuş Bayramı öncesi kiliselerde temizlik çalışması yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Süryani vatandaşların kutladığı 25-27 Aralık Doğuş (Yaldo) Bayramı dolayısıyla kiliselerde bayram temizliği gerçekleştirdi. Kiliselerin avlusunu yıkayan ekipler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için dezenfekte çalışması yaptı.

Süryani vatandaşlar, bayram öncesi yapılan temizlik için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçenlere teşekkür etti.